Sinop'ta Covid-19 vakalarındaki artışın önlenmesi ve halk sağlığının korunmasına yönelik denetimler devam ediyor.

Farklı noktalarda polis ekiplerince yapılan HES kodu denetiminde 4 kişinin karantina kurallarını ihlal ederek evden çıktığı tespit edildi.

Sağlık ekiplerine teslim edilen 4 kişi, KYK yurtlarına yerleştirildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada da karantina ve izolasyon kurallarına uymayan 9 kişinin yurtlara yerleştirildiği kaydedildi.