Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 14:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karantina kuralını ihlal eden 13 kişi yurda yerleştirildi
Sinop ve Kastamonu'da koronavirüs tedbirleri kapsamında evde karantina kuralını ihlal eden 13 kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.
Sinop'ta Covid-19 vakalarındaki artışın önlenmesi ve halk sağlığının korunmasına yönelik denetimler devam ediyor.
Farklı noktalarda polis ekiplerince yapılan HES kodu denetiminde 4 kişinin karantina kurallarını ihlal ederek evden çıktığı tespit edildi.
Sağlık ekiplerine teslim edilen 4 kişi, KYK yurtlarına yerleştirildi.
Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada da karantina ve izolasyon kurallarına uymayan 9 kişinin yurtlara yerleştirildiği kaydedildi.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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