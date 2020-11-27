Koronavirüsle mücadele kapsamında kent merkezinde denetimlerini sıklaştıran Iğdır Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, ihbar üzerine Bağlar Mahallesi´ndeki bir kafeye baskın yaptı.

Kafede yapılan incelemede, 3 masada okey oynandığı, bir masada ise nargile içildiği belirlendi. Sosyal mesafe ve hijyen kuralına uyulmayan kafedeki 13 kişiye, 11 bin 710 lira ceza kesen polis, işletme sahibine ise 3 bin 150 lira idari para cezası uyguladı.

Ekipler, işletmedeki 9 adet nargileye de el koyarak, kafeyi mühürledi.

