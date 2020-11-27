Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 15:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Iğdır'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 14 kişiye ceza
Iğdır´da koronavirüsle mücadele kapsamında kuralları ihlal edip kafede nargile içerek oyun oynayan 13 kişi ve işletmeciye, 14 bin 850 lira para cezası kesildi.
Koronavirüsle mücadele kapsamında kent merkezinde denetimlerini sıklaştıran Iğdır Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, ihbar üzerine Bağlar Mahallesi´ndeki bir kafeye baskın yaptı.
Kafede yapılan incelemede, 3 masada okey oynandığı, bir masada ise nargile içildiği belirlendi. Sosyal mesafe ve hijyen kuralına uyulmayan kafedeki 13 kişiye, 11 bin 710 lira ceza kesen polis, işletme sahibine ise 3 bin 150 lira idari para cezası uyguladı.
Ekipler, işletmedeki 9 adet nargileye de el koyarak, kafeyi mühürledi.
Etiketler: Koronavirüs Tedbirleri
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