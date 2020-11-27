Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 15:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Zeytinburnu'nda geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Zeytinburnu'nda geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Zeytinburnu'nun Maltepe Mahallesi Litros Yolu Sokağı'nda bulunan atık yönetimi ve geri dönüşüm merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
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