Erzurum'da Atatürk Üniversitesi TEKNOKENT bünyesinde kurulan AR-GE şirketi, anjiyo sonrası kullanılmak üzere, arter basınç bandı üretti.

Morluk ve kanın pıhtılaşma riskini önlüyor. Uygulama süresini 3 saate indiriyor.

Hastaların kısa sürede ayağa kalkmasını sağlıyor.

Basınç bangı ile ilgili bilgi veren proje yürütücüsü Mustafa Manav, "Bizim ürünümüz sayesinde sadece atar damara baskı yapılıyor ven damarı, toplar damar boş bırakılıyor. Böylece hastanın dolaşımını sürekli olarak devam ettirebiliyoruz." dedi.

Uygulama süresini kısaltıyor

Turnike gibi çalışan bant hem bilekten, hem de kasıktan yapılan anjiyolarda kullanılıyor.

Kardiyolog Prof. Dr. Fuat Gündoğdu da yaptığı açıklamada, "Tamamen temiz ve steril şartlarda kullanım olacak. Ayrıca hastaların özellikle bel fıtığı olan hastaların uzun süre yatması nedeniyle ağrıları oluyor yatamıyorlardı. Bu tip komplikasyonları da engellemiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Basınç bandı, üniversitenin hastanesinde anjiyo olan hastalarda kullanılıyor.

KOSGEB desteği de alan basınç bandı, Doğu Anadolu Kariyer Fuarı’nda 102 üniversite ve 120 proje arasında birinci seçilmişti.