Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 16:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bayburt'ta yoğun kar: Bazı yollar kapandı
[Fotoğraf: AA]
Kış mevsimi gelmeden birçok kentte kar yağışı kendini gösterdi. Yolların kapanmasıyla birçok sürücü mahsur kaldı, ekipler de kapanan yolların açılması için çalışma başlattı.
Bayburt'ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Aydıntepe ilçesinde kar kalınlığı 2 metreyi buldu.
[Fotoğraf: AA]
Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmaya çalışıyor.
Mahsur kalanlar 5 saatte kurtarılabildi
Ekipler, ilçeye 23 kilometre uzaklıktaki Günbuldu köyünde kar ve tipinden dolayı mahsur kalanlar olduğu ihbarı üzerine 5 saatlik çalışmanın ardından bu köyün yolunu ulaşıma açtı.
[Fotoğraf: AA]
İl Özel İdaresi ve ilçelerdeki şantiye şefliklerine bağlı ekipler, zorlu doğa koşullarına rağmen karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Kar Yağışı
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