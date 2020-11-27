Bayburt'ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Aydıntepe ilçesinde kar kalınlığı 2 metreyi buldu.

[Fotoğraf: AA]

Karla mücadele ekipleri, kapalı yolları açmaya çalışıyor.

Mahsur kalanlar 5 saatte kurtarılabildi

Ekipler, ilçeye 23 kilometre uzaklıktaki Günbuldu köyünde kar ve tipinden dolayı mahsur kalanlar olduğu ihbarı üzerine 5 saatlik çalışmanın ardından bu köyün yolunu ulaşıma açtı.

[Fotoğraf: AA]

İl Özel İdaresi ve ilçelerdeki şantiye şefliklerine bağlı ekipler, zorlu doğa koşullarına rağmen karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.