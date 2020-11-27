Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ile mücadele kapsamında özel ekip kurdu.

Yürütülen çalışmalar sonucunda, Akçadağ ilçesine bağlı Taşevler Mahallesinde bir şahsın evinde çok sayıda tarihi eser olduğu ve satmaya çalıştığı bilgisi elde edildi.

Yapılan aramada; 4 adet altın sikke, 152 adet eski medeniyetlere ait bronz ve bakır sikke, 6 adet eski medeniyetlere ait kama, 24 adet eski medeniyetlere ait bilezik ve yüzük, 28 adet muhtelif eski eser olmak üzere, toplamda 214 adet tarihi eser ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.