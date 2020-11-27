Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 17:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seyyar satıcılar karantinadaki köye girmeye çalıştı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırklareli'nde karantinaya alınan köye gizlice girmeye çalışan 2 seyyar satıcı yakalandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, COVID-19 vakalarındaki artış nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 16 Kasım'da karantinaya alınan Sakızköy'ün giriş ve çıkışlarını bariyerlerle kapattı.
Ekipler, ağaçlık alandan köye girmeye çalışırken fark ettikleri M.E. ve H.D'yi yakaladı.
Köye çorap ve atlet satmak için girmeye çalıştıkları tespit edilen şüphelilere, 3 bin 150'şer lira ceza yazıldı.
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