Kentte Covid-19 tedbirleri doğrultusunda İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar gereği, kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, otobüs terminalleri, garlar, kontrol noktaları, pazar yerleri, oteller, toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri gibi yerlerde kimlik ve HES kodu sorgulaması yapılıyor.

Kolluk kuvvetleri ile İl Sağlık Müdürlüğü kontrolünde gerçekleştirilen denetimlerde son 2 ayda karantina ihlali yapan 73 kişi yakalandı.

Yurda yerleştirilen kişilere, 3 bin 150'şer lira ceza kesildi.