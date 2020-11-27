Rengarenk mağaza vitrinleri, binlerce online alışveriş sitesi. Her yerde devasa indirim reklamları.

Kasım ayı geldi mi sanal ortamda ya da mağazalarda şahane efsane veya muhteşem cuma indirimleri başlıyor.

Koronavirüs dinlemediler, uzun kuyruklara girdiler

Birçok firmanın yaptığı çeşitli indirim kampanyalarından yararlanmak isteyenler, alışveriş merkezlerinde kalabalığa neden oldu.

[Fotoğraf: AA]

Alışveriş merkezlerinde özellikle teknoloji, giyim ve kozmetik ürünlerinin satıldığı mağazalarda yoğunluk görüldü, zaman zaman da sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği gözlendi. Bazı mağazaların önünde vatandaşlar kuyrukta bekledi.

Peki, gerçekten indirim var mı yoksa bu bir satış yöntemi mi?

[Fotoğraf: AA]

"Fırsata çevirenler de var"

Tüketici Dernekleri Federasyonu Genel Sekreteri Ergün Kılıç, ''Gerçekten indirim yapanlar da bunu fırsata çevirenler de var. Tüketicilerin bilinçli davranması gerekiyor, araştırma yapılmalı, bu araştırma sonucuna göre gerçekten indirim olup olmadığıyla ilgili bir kanı oluşur'' dedi.

Yıl sonu olması nedeniyle firmalar ellerindeki ürünleri paraya çevirmek istiyor. Bu onlar için depo maliyetinden kurtulmak demek. Ama bir de öyle olmayanlar var.

Kılıç, bazı firmaların önce fiyatı yukarı çekip tekrar indirim uyguladığını belirterek, müşterilerin bu konuda uyardı.

