Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 16:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Varlık Fonu Yönetim Kurulu'nda görev değişimi
[Fotoğraf: AA]
İletişim Başkanlığı, Berat Albayrak ve Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliklerinin sona erdiğini, Ahmet Burak Dağlıoğlu'nun üyeliğe atandığını duyurdu.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görevinden affını talep eden Berat Albayrak ve Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyelikleri sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğine Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı.
Etiketler: Son Dakika Varlık Fonu Berat Albayrak
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