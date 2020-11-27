Pişirimi ve sunumu değişen Türk kahvesinin en lezzetli formülü elde edilerek Türk Standardları Enstitüsü tarafından (TSE) yayınlanan ilgili Türk standardıyla belirlendi.

"TSE 13423 Kahve-Öğütülmüş" standardı ile "TSE 13904 Türk Kahvesi Pişirme Kuralları" standardı yayımlandı.

İçeriği ve pişirilmesine dair kuralların yer aldığı standartların yanı sıra dünya restoran ve kafelerinde çeşitli isimlerle anılan Türk kahvesinin, UNESCO tarafından tescillenen Somut Olmayan Kültürel Mirası ile beraber hak ettiği isimle yer almasının da önü açıldı.

"Kahvemizin üretimi belirlenen tanımla daha hızla yayılabilecek"

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, KOTO'nun öncülüğünde yürütülen Türk kahvesine standart kazandırma çalışmalarında mutlu sona ulaşıldığını anlattı.

"KOTO öncülüğünde yapılan çalışma sonucu Türk kahvesi, pişirme kural ve gereklilikleri standartla belirlendi. TSE tarafından yayınlanan ilgili standartlara göre Türk kahvesinin içeriği ve pişirme kuralları artık standartlarla belirlenmiş olacak. Bu durum, kahvemizin dünya kafe/restoran menülerinde daha fazla ve hak ettiği gibi 'Türk' ismiyle yer alması mücadelesine katkı sunacak. Yurt dışında kahvemizin üretimi, kahve makinelerimizin pişirme doğruları standartlar tarafından belirlenen tanımla daha hızla yayılabilecek.”