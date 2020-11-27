Dolar/TL, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) zorunlu karşılıklar düzenlemesi ve TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamalarının etkisiyle düşüşünü sürdürüyor.

Dün, en yüksek 7,9663 seviyesini gören dolar/TL, Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantı özetinde zorunlu karşılık düzenlemesi başta olmak üzere verilen mesajların etkisiyle 7,8518'e kadar geriledi ve günü önceki kapanışın yüzde 1,04 altında 7,8713'ten tamamladı.

TCMB, bugün, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini artırmak amacıyla sade bir zorunlu karşılık sistemine geçilmesine karar verdi. Reel kredi büyümesine göre farklılaşan zorunlu karşılık ve faiz/nema oranları uygulamasını yürürlükten kaldırılırken, Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık oranları da artırıldı.

Bugün yayımlanan Finansal İstikrar Raporu'nun 31'inci sayısında açıklamaları yer alan TCMB Başkanı Ağbal da fiyat istikrarına vurgu yaparken, "Fiyat istikrarının sağlanması ve sürdürülmesi odaklı sıkı parasal duruşumuz mevcut makrofinansal risklerin azaltılmasına destek olacaktır. Fiyat istikrarı, finansal istikrar için vazgeçilmez bir unsur, bir ön koşul olarak görülmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Dolar/TL, dünkü düşüşünü bugüne taşıdı. Dolar/TL, TCMB'nin zorunlu karşılık düzenlemesi ve Ağbal'ın açıklamalarının etkisiyle 7,7681 seviyesine kadar gerilemesinin ardından saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1 altında 7,7940'tan işlem gördü.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,9 azalışla 9,3140'tan, sterlin/TL de yüzde 0,8 değer kaybıyla 10,4320'den satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 91,9, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 artışla 1,1925 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, TCMB'nin sadeleşme adımlarının devam ettiğini bunun da yatırımcılarının Türk lirası varlıklara güvenini artırdığını belirtti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güven verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19 ) aşısına ilişkin haber akışının yanı sıra jeopolitik ve siyasi gelişmelerin de piyasaların odağında bulunduğunu dile getirdi.

27 Kasım güncel döviz kurları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle: