Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ekim sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 3,5 artarak 23 milyon 153 bin 556'dan 23 milyon 965 bin 229'a yükseldi.

Lider otomobil

Bu araçların yüzde 54,2'sini otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,6'sını motosiklet, yüzde 8'ini traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 0,9'unu otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ekimde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 114 bin 426 oldu. Bu taşıtların içinde otomobil yüzde 62 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 16,1 ile motosiklet, yüzde 13,9 ile kamyonet, yüzde 5 ile traktör takip etti. Araçların, yüzde 2'si kamyon, yüzde 0,5'i minibüs, yüzde 0,4'ü otobüs ve yüzde 0,1'i ise özel amaçlı taşıtlardan oluştu.

Bu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 8,2 arttı. Taşıt sayısı bir önceki aya göre otomobilde yüzde 29,7, traktörde yüzde 6,4 artarken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 80,1, motosiklette yüzde 22,6, minibüste yüzde 21,5, kamyonda yüzde 15,4, otobüste yüzde 11,9 ve kamyonette yüzde 7,7 azalış görüldü.

39 bin taşıtın kaydı silindi

Söz konusu ayda, yıllık bazda trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 68,1 artış oldu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtlarda yüzde 235,9, kamyonda yüzde 132,9, kamyonette yüzde 113,7, traktörde yüzde 82,6, otomobilde yüzde 63,5, motosiklette yüzde 53,5, otobüste yüzde 6,5 artarken minibüste yüzde 13,7 azaldı.

Ocak-ekim döneminde 850 bin 969 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı, 39 bin 571 taşıtın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 811 bin 398 arttı.

Kaydı yapılan araçların yüzde 50'si benzinli

Ekimde devri yapılan toplam 833 bin 754 taşıt içinde otomobil yüzde 70 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili yüzde 16 ile kamyonet, yüzde 5,8 ile motosiklet, yüzde 3,4 ile traktör, yüzde 2,2 ile kamyon ve yüzde 2 ile minibüs, yüzde 0,5 ile otobüs ve yüzde 0,1 ile özel amaçlı taşıtlar takip etti.

Ocak-ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan 480 bin 472 otomobilin yüzde 50'sinin benzin, yüzde 41,2'inin dizel, yüzde 5,5'inin LPG yakıtlı, yüzde 3,3'ünün elektrikli veya hibrit olduğu görüldü.

Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 978 bin 106 otomobilin ise yüzde 38,3'ünün dizel, yüzde 36,9'unun LPG, yüzde 24,4'ünün benzin yakıtlı, yüzde 0,2'si nin elektrikli veya hibrit olduğu kaydedildi. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise yüzde 0,3 olarak kayıtlara geçti.

Kaydı yapılan otomobillerin markaları

Ekimde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 15,3'ünün Renault, yüzde 14,5'inin Fiat, yüzde 10,9'unun Volkswagen, yüzde 7,8'inin Toyota, yüzde 5,3'ünün Opel, yüzde 4,7'sinin Hyundai, yüzde 4,6'sının Skoda, yüzde 4,3'ünün Ford, yüzde 3,8'inin Peugeot, yüzde 3,3'ünün Citroen, yüzde 3,1'inin Audi, yüzde 3'ünün Nissan, yüzde 3'ünün Honda, yüzde 2,8'inin Dacia, yüzde 2,5'inin Kia, yüzde 2,4'ünün BMW, yüzde 2,2'sinin Mercedes-Benz, yüzde 1,5'inin Seat, yüzde 1,3'ünün Volvo, yüzde 0,8'inin Jeep ve yüzde 0,8'inin diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerden yüzde 47,8'i beyaz, yüzde 26,5'i gri, yüzde 7,3'ü mavi, yüzde 7'si kırmızı, yüzde 6,9'u siyah, yüzde 1,6'sı turuncu, yüzde 1,3'ü kahverengi, yüzde 0,7'si sarı, yüzde 0,2'si yeşil renkli iken yüzde 0,7'si diğer renklerden oluştu.