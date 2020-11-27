Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, rüzgardan elektrik üretiminde 25 Kasım'da rekor kırıldığını duyurdu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Dönmez, "Kasım rüzgarları enerjinin çarklarını döndürmeye devam ediyor. 6 Kasım’daki rüzgardan elektrik üretim rekorumuzu 25 Kasım’da 153.035 MWh ile yeniden kırdık. Rüzgarımız, tarihte ilk defa tüm yenilenebilir kaynakların toplam üretimini geride bıraktı" dedi.