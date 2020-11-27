Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 11:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Dönmez: Rüzgardan elektrik üretiminde rekor kırıldı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, “6 Kasım’daki rüzgardan elektrik üretim rekorumuzu 25 Kasım’da 153.035 MWh ile yeniden kırdık” dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, rüzgardan elektrik üretiminde 25 Kasım'da rekor kırıldığını duyurdu.
Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Dönmez, "Kasım rüzgarları enerjinin çarklarını döndürmeye devam ediyor. 6 Kasım’daki rüzgardan elektrik üretim rekorumuzu 25 Kasım’da 153.035 MWh ile yeniden kırdık. Rüzgarımız, tarihte ilk defa tüm yenilenebilir kaynakların toplam üretimini geride bıraktı" dedi.
Kasım rüzgarları enerjinin çarklarını döndürmeye devam ediyor.
6 Kasım’daki rüzgardan elektrik üretim rekorumuzu 25 Kasım’da 153.035 MWh ile yeniden kırdık.
Rüzgarımız, tarihte ilk defa tüm yenilenebilir kaynakların toplam üretimini geride bıraktı. ⚡️
Son Haberler
- 12:27
- 12:31
- 12:30
- 12:32
- 12:16
Sıradaki Haber
Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan toparlanma mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz