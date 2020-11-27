Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, finansal istikrar raporu önsözünde değerlendirmelerde bulundu.



Ağbal, "Finansal istikrarın korunması hedefi doğrultusunda yurt içi ve küresel gelişmeler ile risk unsurları yakından takip edilecektir" dedi.



Sıkı parasal duruşun makrofinansal risklerin azaltılmasına destek olacağını belirtti.

Finansal piyasaların gelişmesi ve etkin çalışmasının gözetileceğini söyledi.

Ağbal, kırılganlıkların azaltılması amacıyla paydaşlarla koordineli ve etkili politikalar uygulanacağına vurgu yaptı.



Faiz artışı ve kredi büyümesindeki yavaşlamanın bankacılık sektörünün karını düşürebileceğine de dikkat çekti.