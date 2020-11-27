Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 10:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Merkez Bankası Başkanı Ağbal'dan toparlanma mesajı
[Fotoğraf: AA]
TCMB Başkanı Naci Ağbal, "Türkiye ekonomisindeki toparlanma yaz aylarından itibaren belirginleşmiştir. Fiyat istikrarının sağlanması ve sürdürülmesi odaklı sıkı parasal duruşumuz mevcut makrofinansal risklerin azaltılmasına destek olacaktır" dedi.
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, finansal istikrar raporu önsözünde değerlendirmelerde bulundu.
Ağbal, "Finansal istikrarın korunması hedefi doğrultusunda yurt içi ve küresel gelişmeler ile risk unsurları yakından takip edilecektir" dedi.
Sıkı parasal duruşun makrofinansal risklerin azaltılmasına destek olacağını belirtti.
Finansal piyasaların gelişmesi ve etkin çalışmasının gözetileceğini söyledi.
Ağbal, kırılganlıkların azaltılması amacıyla paydaşlarla koordineli ve etkili politikalar uygulanacağına vurgu yaptı.
Faiz artışı ve kredi büyümesindeki yavaşlamanın bankacılık sektörünün karını düşürebileceğine de dikkat çekti.
Etiketler: Ekonomik Büyüme Merkez Bankası Son Dakika
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