Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü ile kamyonet, Çay-Dinar kara yolunun Bulanık mevkiinde çarpıştı.

Kazada, ilk belirlemelere göre, araç içerisinde sıkışan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti, yolcu otobüsündeki 5 kişi ise yaralandı.

İhbar üzerine, kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.