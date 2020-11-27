Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 20:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, yolcu otobüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü ile kamyonet, Çay-Dinar kara yolunun Bulanık mevkiinde çarpıştı.
Kazada, ilk belirlemelere göre, araç içerisinde sıkışan kamyonet sürücüsü hayatını kaybetti, yolcu otobüsündeki 5 kişi ise yaralandı.
İhbar üzerine, kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralılar, Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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