Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 20:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gümüşhane'de bir beldeye karantina kararı
Gümüşhane'de bir beldede karantina uygulaması başlatıldı. Karantinaya uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacak.
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Söğütlü beldesinde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) pozitif vaka ve temaslı sayısı arttı.
Virüsün bulaşmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla bir dizi tedbir alındı.
Beldede bugünden itibaren karantina tedbiri uygulanmaya başlandı.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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