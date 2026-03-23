AA 23.03.2026 19:56

Trafik Kanunu'yla ilgili dezenformasyon yapanlara adli ve idari işlem başlatılacak

Trafik Kanunu'ndaki değişiklikler üzerinden dezenformasyon yapan sosyal medya hesapları ve içerik üreticilerine adli ve idari işlem başlatılacak.

Trafik Kanunu'yla ilgili dezenformasyon yapanlara adli ve idari işlem başlatılacak

Edinilen bilgiye göre, 27 Şubat 2026'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7574 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'a ilişkin asılsız bilgilerin sistematik bir şekilde paylaşıldığı tespit edildi.

Yüksek ceza rakamları üzerinden "korku odaklı etkileşim" yakalayıp, gelir elde etmeye çalışan içerik üreticilerinin, yapay zeka kullanarak, bu iddialarını destekleyici nitelikte görüntüler oluşturdukları belirlendi.

DMM'den 'telefon tutucu ve koku yasaklandı' iddialarına yalanlama
DMM'den 'telefon tutucu ve koku yasaklandı' iddialarına yalanlama

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığının, "araç içi telefon tutacağı ve araç kokusu asmak yasak", "makyaj yapana ceza" gibi başlıklarla trafik cezaları üzerinden dezenformasyon yapan bazı sosyal medya hesapları ve içerik üreticileriyle ilgili adli ve idari işlem başlatacağı öğrenildi.

Yetkililer, dijital mecralarda kasıtlı dezenformasyon yayan hesapların takibe alındığını bildirdi.

Vatandaşların, resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate almaları istendi.

"Teknik boşluklar giderilecek"

Yönetmelik çalışmalarına da devam eden Bakanlık, sahadaki teknik boşlukların giderilmesini ve denetimlerdeki belirsizliklerin önüne geçilmesini hedefliyor.

Vatandaş odaklı yapılacak düzenleme, trafik güvenliğini üst seviyeye çıkarıp, sürücülerin günlük konforunu korumayı esas alıyor.

Yönetmelikte, araçların fabrika çıkışında bulunmayan ve sonradan takılan multimedya ekranlarının kapsam ve sınırları, tarafların görüşleri de dikkate alınarak hazırlanıyor.

Dezenformasyon İçişleri Bakanlığı Trafik
SON HABERLER
22:31
Katil İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 1039'a çıktı
22:22
Saudi Aramco, Hürmüz'deki aksamalara karşı Yenbu rotasını devreye aldı
22:03
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kuzey Makedonyalı mevkidaşıyla bir araya geldi
22:21
Tahran Acil Durum Merkezi: Tahran’da 28 Şubat'tan bu yana süren çatışmalarda 636 kişi hayatını kaybetti
21:47
Kolombiya’da 110’dan fazla askeri personeli taşıyan nakliye uçağı düştü
21:18
Trump, nükleer silah sahibi olmayacaklarına dair İran'la anlaşmaya vardıklarını savundu
Şanlıurfa'da sağanak Balıklıgöl'ün suyunu bulandırdı
Şanlıurfa'da sağanak Balıklıgöl'ün suyunu bulandırdı
İran, İsrail'de Dimona'nun ardından Arad'ı da vurdu
İran, İsrail'de Dimona'nun ardından Arad'ı da vurdu
