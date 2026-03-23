Gündem
TRT Haber 23.03.2026 16:50

DMM'den 'telefon tutucu ve koku yasaklandı' iddialarına yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), son günlerde Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikler üzerinden sosyal medyada yayılan "araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı" şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'den 'telefon tutucu ve koku yasaklandı' iddialarına yalanlama

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Trafik Kanunu'ndaki değişikliklere ilişkin kamuoyunu yanıltıcı çok sayıda içeriğin dolaşıma sokulduğunun tespit edildiği belirtildi.

Mevcut düzenlemelerin çarpıtıldığına dikkat çekilen açıklamada, "Uygulama yönetmeliğiyle detaylandırılacak hususlar kesinleşmiş gibi sunularak kamuoyunda 'araç içinde telefon tutucu ve koku yasaklandı' gibi çeşitli iddialarla endişe ve algı oluşturulmak istenmektedir." ifadelerine yer verildi.

"Yönetmelik çalışmaları devam etmektedir"

Araç içi kullanım ve ekipmanlara ilişkin yeni uygulama esaslarını belirleyecek yönetmelik çalışmalarının halen devam ettiği vurgulanan açıklamada, bu süreçte trafik ekiplerince sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyetlerine ağırlık verildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, vatandaşların spekülasyon içeren paylaşımlara itibar etmemeleri ve konuyla ilgili yalnızca yetkili merciler tarafından yapılan resmi açıklamaları dikkate almaları istendi.

Dezenformasyon Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Trafik Cezası
