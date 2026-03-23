Çok Bulutlu 12.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 23.03.2026 15:15

32 ilde FETÖ operasyonu: 41 tutuklama

İçişleri Bakanlığı, 32 ilde FETÖ’ye yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda 64 şüphelinin yakalandığını, 41’inin tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; FETÖ’nün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüten şüphelilere yönelik 32 ilde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, örgüt içerisinde sözde sorumlu kişiler ile irtibatta bulunan, terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlayan, sanal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yapan ve yurt dışına kaçma girişiminde bulunan 64 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 41’i çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklandı. 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

ETİKETLER
FETÖ İçişleri Bakanlığı Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Konya'da devrilen yolcu otobüsündeki 20 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ