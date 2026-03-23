AA 23.03.2026 14:11

Konya'da devrilen yolcu otobüsündeki 20 kişi yaralandı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde devrilen yolcu otobüsündeki 3'ü ağır 20 kişi yaralandı.

Konya'da devrilen yolcu otobüsündeki 20 kişi yaralandı

Antalya'dan Konya istikametine gelen, Mustafa U. idaresindeki 42 ALM 699 plakalı yolcu otobüsü, Madenli Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, otobüste bulunan 20 kişi yaralandı.

Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan 3'ü, Konya'ya sevk edildi.

Kaza sırasında otobüste bulunan bir yolcu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'nın Alanya ilçesinden yola çıktıklarını belirterek, "Otobüsün kaydığını gördüm. Bariyerlere çarptı, sonra uçuruma girmemek için refüje kırdı, takla atmaya başladı." dedi.

Seydişehir Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı ve Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra, Seydişehir Devlet Hastanesi'nde yetkililerden bilgi aldı, yaralıları ziyaret etti.

Sıradaki Haber
Ramazan Bayramı'nda otoyol ve köprülerden 12,3 milyon araç geçti
SON HABERLER
15:38
Şehit olan ASELSAN teknisyenleri için cenaze töreni düzenlendi
15:38
İran basınına konuşan yetkili, "ABD ile hiçbir müzakere olmadığını" söyledi
15:44
Trump'ın açıklamasının ardından İsrail, İran'a saldırdı
15:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı
15:18
AB: Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin her türlü itidal mesajını memnuniyetle karşılıyoruz
15:18
32 ilde FETÖ operasyonu: 41 tutuklama
Artvin'de baraj altında kalan köy su seviyesi düşünce yeniden ortaya çıktı
Artvin'de baraj altında kalan köy su seviyesi düşünce yeniden ortaya çıktı
İran, İsrail'de Dimona'nun ardından Arad'ı da vurdu
İran, İsrail'de Dimona'nun ardından Arad'ı da vurdu
