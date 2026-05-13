TRT Haber 13.05.2026 15:17

39 il için "sarı" uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarın beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle Türkiye genelinde 39 il için "sarı" kodlu uyarıda bulundu.

MGM'den yapılan açıklamalara göre, yarın sabah saatlerinden itibaren batı bölgelerden başlayacak yağışların, öğle saatlerinden sonra yurdun büyük bölümünde etkisini artırması bekleniyor.

Yarın sabah saatlerinden itibaren Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in güney ve batısı, İzmir'in iç kesimleri, Manisa, Aydın'ın doğusu, Bursa'nın güney ve doğusu ile Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

İç Anadolu ve Akdeniz'de öğleden sonraya dikkat

Öğle saatlerinden itibaren ise Eskişehir, Ankara, Konya'nın kuzey ve batısı, Çankırı, Yozgat, Sivas, Nevşehir, Aksaray, Kayseri ve Niğde genelinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Güneyde ise Mersin, Adana ve Osmaniye'nin iç ve kuzey kesimleri, Kahramanmaraş’ın batısı ile Burdur'un doğusu ve Isparta çevrelerinde yağışların aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Karadeniz'in tamamında sağanak bekleniyor

Karadeniz Bölgesi'nde de Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop, Zonguldak ve Bartın'ın iç kesimleri ile Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Ordu ve Giresun çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağışın etkili olacağı bildirildi.

Su baskını uyarısı

Meteoroloji, kuvvetli yağışlarla birlikte oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum riski gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Ayrıca ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı da tedbirli olunması istendi.

