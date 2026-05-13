Sağlık
AA 13.05.2026 15:52

İklim değişikliğinin yeni tehdidi: Astım

Küresel ısınma ve iklim değişikliği, polen mevsiminin uzaması ve artan hava kirliliği ile birlikte başta çocuklar olmak üzere astım vakalarını tetikleyen en büyük faktörlerden biri haline geldi.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Galip Ekuklu, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin başta çocuklar olmak üzere astım vakalarını artırdığını söyledi.

Ekuklu, iklim değişikliğinin astım üzerindeki etkilerine ilişkin yaptığı açıklamada, polen mevsiminin giderek uzamasının astımı tetikleyen temel faktörlerin başında geldiğini belirtti.

Türkiye’nin de bu süreçten doğrudan etkilendiğine dikkati çeken Ekuklu, "Özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinde eskiye kıyasla çok daha fazla orman yangınıyla karşılaşıyoruz. Orman yangınlarından çıkan kül ve tozlar ile çöl tozları, hava kirliliğini artıran önemli etkenler arasında yer alıyor." dedi.

Ekuklu, iklim değişikliğinin ikincil etkilerinin de göz ardı edilemeyeceğini vurgulayarak, bu faktörlerin astıma yol açabilecek unsurların artmasına zemin hazırladığını kaydetti.

"Yüz milyonlarca insan etkilenecek"

Sorunun küresel boyutuna da değinen Ekuklu, mevcut tablonun Türkiye'de de giderek yaygınlaştığını ifade etti.

Özellikle Avrupa verilerinin bu trendi açıkça ortaya koyduğunu aktaran Ekuklu, "Bu gidişat devam ederse gelecekte dünya genelinde 400 milyon insanın astım hastası olabileceği ve artışın gelecekte de süreceği öngörülüyor." dedi.

Ekuklu, potansiyel alerji riski bulunan çocukların iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden korunması için gerekli tedbirlerin vakit kaybedilmeden hayata geçirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Yükleniyor lütfen bekleyiniz
