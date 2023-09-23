Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye adli işlem: Yola konulan dubaları devirdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün D-100 Kuzey Yolu Haramidere istikametinde ilerleyen bir ticari aracın, metrobüs yolu geçiş güzergahını belirlemek amacıyla yola konulan dubaları devirdiği görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Aracın plakasından kimliği tespit edilen sürücü A.A'ya, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 2 bin 415 lira para cezası uygulandı.

Seyir halindeyken trafiğin akışına aykırı olarak diğer yol kullanıcılarını tehlikeye atacak şekilde araç kullandığı belirlenen A.A'nın sürücü belgesine, gerekli sağlık şartlarına haiz olduğunu yeni bir sağlık raporuyla belgeleyene kadar geçici olarak el konuldu.

Sürücü A.A. hakkında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldı.