Açık 17.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.09.2023 23:46

Japon akademisyen Kimura, ülkesinin İslam'la geç tanıştığını söyledi

Japonya Tokyo Üniversitesinden Öğretim Görevlisi Fuga Kimura, daha önce gönderilen elçilerin öldürülmesi sebebiyle Japonya'nın İslam'la geç tanıştığını belirtti.

Japon akademisyen Kimura, ülkesinin İslam'la geç tanıştığını söyledi
[Getty]

İstanbul Üniversitesi İslam Tetkikleri Enstitüsünün düzenlediği enstitü sohbetlerinin 20'ncisinde, sosyo-dini perspektiften "Japonya'da İslam'ın kısa tarihi" konuşuldu.

Enstitü sohbetlerinin organizatörlüğünü yapan Yakoob Ahmed, burada yaptığı açıklamada, "Dünyanın her köşesinde İslam ve İslami alanda çalışanların olduğunu görmek benim için memnuniyet verici. Japonya kadar uzak bir ülkede bile Müslüman olan ve İslam'la ilgili konularda çalışanları görmek, İslam'ın küresel olarak sahip olduğu ilginin bir göstergesi." ifadesini kullandı.

İslam Tetkikleri Enstitüsü Kütüphanesinin bulunduğu Kuyucu Murat Paşa Medresesindeki seminere konuk konuşmacı olarak katılan Kimura da Japonya'da İslam'ın tarihinin anlatıldığı etkinlikte, ihtida etmiş Japon Müslümanlardan biri olarak konuştuğunu aktardı.

Müslüman bilim insanlarının yaşadığı zorluklar

Kimura, İslam'ın Japonya'daki kısa tarihinden ve Müslüman bilim insanlarının karşılaştığı zorluklardan bahsetti.

Japonya'nın İslam'la ilk ilişkisini 14. yüzyılda Moğol Yuan Hanedanı'nın bölgeye yaptığı çıkarma ile tanıştığını anlatan Kimura, "Japonya'ya gelen ilk Müslümanların, 14. yüzyıllarda tüm Çin'i yöneten Moğol Yuan hanedanından gelen ve aralarında Türklerin de bulunduğu Müslüman elçiler olduğu söylenir." dedi.

Kimura, Japon otoritesinden, kendilerine teslim olmalarını isteyen Yuan hanedanının teklifinin reddedilerek gönderilen Müslüman elçilerin, Japonlarca öldürüldüğünü ve bu elçilerin mezarlarının, Tokyo'nun yakınındaki Kanagawa'da bu ilk Müslümanların mezarlarının hala durduğunu dile getirdi.

Bu olayın ardından Müslümanların, 20. yüzyıla kadar Japonya'ya ulaşamadığını aktaran Kimura, "Rus Devrimi'nden sonra Kazan'dan Japonya'ya kaçan Tatar halkı, 1917'de Tokyo'da en eski medrese ve camilerden birini inşa etmiştir. Bu, Türk Diyanet İşleri Başkanlığınca yönetilen bugünkü Tokyo Camisi'nin bir prototipidir." ifadesini kullandı.

Kimura, Japonya'da İslam üzerine çalışan akademisyenlerin özellikle önyargılar ve tercüme sorunları sebebiyle zorluklar yaşadığını kaydetti.

ETİKETLER
Japonya
Sıradaki Haber
Çanakkale’de freni patlayan kamyonet duvara çarptı: 3 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:22
Eski İtalya Cumhurbaşkanı Napolitano hayatını kaybetti
00:18
'Rüşvet almakla' suçlanan Menendez Senato'daki görevinden geçici olarak ayrıldı
00:10
Uşak'ta gıda zehirlenmesi şüphesiyle 32 kişi hastaneye başvurdu
23:39
Çanakkale’de freni patlayan kamyonet duvara çarptı: 3 yaralı
23:32
Blinken: Egemenlik, toprak bütünlüğü ve bağımsızlık konusundaki hususların arkasındayız
23:07
İzmir açıklarında 270 düzensiz göçmen yakalandı
"Yılın Ahisi" yorgan ustası yarım asırdır iğne ipliği elinden düşürmüyor
"Yılın Ahisi" yorgan ustası yarım asırdır iğne ipliği elinden düşürmüyor
FOTO FOKUS
Bir gencin kaza olmasın diye rayların üzerine düşen bariyeri trenin önünden çektiği anlar kamerada
Bir gencin kaza olmasın diye rayların üzerine düşen bariyeri trenin önünden çektiği anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ