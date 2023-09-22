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Türkiye
AA 22.09.2023 22:33

Aydın'da bir genç kaza olmasın diye canını tehlikeye attı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir genç kız, tren kazası olmasın diye kendini tehlikeye atarak rayların üzerine düşen bariyeri çektiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yeşil Mahalle'deki bir hemzemin geçidin yakınında bulunan arkadaş grubu, bir aracın kapanan bariyere çarparak uzaklaştığını gördü.

Bariyerin yerinden çıktığını ve raylara düştüğünü gören gruptaki bir kişi, bu anı görüntülemek için cep telefonuyla kayıt almaya başladı ancak aracı kaydedemedi.

Bu sırada bir trenin bariyerin bulunduğu raylara doğru hızla yaklaştığını gören gruptaki bir genç kız, "tren kaza yapar" diyerek hemzemin geçide yaklaştı.

Genç kız, trenin geçişinden hemen önce bariyeri kaldırarak raylardan çekmeyi başardı. Buna rağmen trenin, bariyerin ucuna çarptığı olayda genç kızın tehlike atlattığı görüldü.

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Bir gencin kaza olmasın diye rayların üzerine düşen bariyeri trenin önünden çektiği anlar kamerada
Bir gencin kaza olmasın diye rayların üzerine düşen bariyeri trenin önünden çektiği anlar kamerada
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