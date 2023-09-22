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Türkiye
İHA 22.09.2023 21:35

Ambulans helikopter entübe olan 40 günlük bebek için havalandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde pnömoni entübe olan 40 günlük bebek, ambulans helikopterle Diyarbakır Gazi Yaşargil Kadın Doğum Hastanesine sevk edildi.

Ambulans helikopter entübe olan 40 günlük bebek için havalandı
[Fotograf: İHA]

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 40 günlük bebek pnömoni entübe şikayeti ile tedavi altına alındı. Silopi Devlet Hastanesi’nde takibi yapılan bebeğin, ileri tetkik ve tedavisinin yapılabilmesi için Diyarbakır Gazi Yaşargil Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine acil sevki istendi.

Hastane yetkilileri, hava ambulansı için Acil Sağlık Hizmetleri'ne bağlı Sağlık Komuta ile iletişime geçti.

Ambulans helikopter entübe olan 40 günlük bebek için havalandı

İl Sağlık Müdürlüğünden talep edilen ambulans helikopter, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı'na iniş yaptı.

Silopi Devlet Hastanesinde takibi yapılan 40 günlük Menesa bebek pnömoni entübe için yoğun bakım ileri tetkik ve tedavilerinin sağlanacağı Diyarbakır Gazi Yaşargil Kadın Doğum Hastanesi çocuk yoğun bakım bölüme nakli sağlandı.

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