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Türkiye
İHA 22.09.2023 23:37

Çanakkale’de freni patlayan kamyonet duvara çarptı: 3 yaralı

Çanakkale’de freni patlayan kamyonetin istinat duvarına çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Çanakkale’de freni patlayan kamyonet duvara çarptı: 3 yaralı

Saat 19.25 sıralarında Çanakkale-Çan kara yolunun 26’ncı kilometresinde merkeze bağlı Kirazlı köyü mevkiinde meydana gelen kazada Selçuk Özen idaresindeki kamyonet seyir halindeyken freni patladı.

Kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü istinat duvarına çarptı. Kazada sürücü ile kamyonetteki yolcular Bahri Duran ve Yasin Ceylan  hafif şekilde yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Hafif şekilde yaralanan yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. 

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