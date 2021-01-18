Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 13:36Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Trabzon’un ünlü turizm merkezi Uzungöl beyaza büründü
[Fotoğraf: DHA]
Trabzon'da dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, yağan karla beyaza büründü, güzel görüntüler oluştu.
Trabzon'un Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan doğa harikası turizm merkezi Uzungöl, yağan karla beyaza büründü.
Çam ağaçları ile çevrili gölde seyirlik manzaralar oluştu.
Göl kıyısında yürüyüş yapan turistler, karın ve doğanın keyfini çıkardı.
Esnaf Uğur Kırbıyık, "Uzungöl'e yağan kar sonrası birçok ziyaretçi bu güzelliği görmeye geldi. Uzungöl zaten güzeldi kar yağışının ardından bambaşka bir güzelliğe büründü" dedi.
Etiketler: Kar Yağışı
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