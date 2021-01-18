Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi "Erişilebilirlik Yılı" ilan etmesinin ardından engellilere yönelik farkındalığı artırmak ve engellilerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak amacıyla yapılan çalışmalara hız verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 7 Haziran Türk İşaret Dili Bayramı'nda "Erişilebilir Aile ve Çalışma" ismiyle açılan Twitter hesabında bakanlığın tüm haberlerinin işitme ve görme engelliler için işaret dili ve seslendirmeyle verildiğini açıkladı.

Türk İşaret Dili (TİD) tercümanlarına yönelik faaliyetler kapsamında da "Türk İşaret Dili Tercümanları İş Takip Modülü" pilot uygulamasına başlandı.

İlk Türk İşaret Dili Yeterlilik Sınavı yapıldı

Bakanlık bünyesinde istihdam edilen 56 TİD tercümanına ek olarak, tercüman bulunmayan illere atama yapmak, ayrıca 7/24 işitme engelli vatandaşlara hizmet vermek amacıyla çalışmaları devam eden çağrı merkezinde görevlendirilmek üzere TİD tercümanı adaylarının dil yeterliliklerinin belirlenmesine yönelik 14-16 Kasım'da Ankara Üniversitesi TÖMER bünyesinde ilk Türk İşaret Dili Yeterlilik Sınavı (TİDYES) yapıldı.

"Türk İşaret Dili Çalışmaları İş Birliği Protokolü"

Yılın son günü bakanlıkla Ankara Üniversitesi (AÜ) arasında "Türk İşaret Dili Çalışmaları İş Birliği Protokolü" imzalandı. Bakan Selçuk, burada yaptığı açıklamada, imzalanan protokolle TİD üzerine çalışmalar yaparak, sağlık, hukuk, eğitim gibi farklı alanlarda terminoloji geliştirmeyi, bu alanda yetişmiş insan kaynağı sağlamayı ve toplumsal farkındalığa katkı sunacak çeşitli etkinlikler gerçekleştirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Bakan Selçuk, alanda çalışan sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin temsilcilerinin katılımıyla "Türk İşaret Dili Uygulamalarının Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılmasına Yönelik Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik" çalışmalarının sürdürüldüğünü açıkladı.

"Alo 183", "Alo 144" ve "Alo 170" çağrı hatlarında işaret dili bilen personel görevlendirilerek, işitme engelli vatandaşlara görüntülü hizmet verildi.

E-Devlet üzerinden erişimle ilgili çalışmaların da sürdürüldüğü dile getirildi.

İşitme engelliler için COVID-19 rehberi hazırlandı

İşitme engellilerin yeni tip koronavirüs salgını sürecinde de bilgiye ulaşabilmeleri için çalışmalar yapıldı.

Bu kapsamda işitme engelli bireyler ile ailelerine yönelik hazırlanan "Koronavirüs Bilgilendirme Rehberi" TİD çevirisi içeren video ve PDF formatında erişime açıldı.

İşitme engellerin salgın sürecinde koronavirüsle ilgili kamu spotları ve sağlık bilgilendirme videolarına işaret diliyle erişimleri sağlandı.

EBA TV ders içerikleri işaret diline çevrildi

Salgın döneminde uzaktan eğitim devam ederken EBA TV'de de engellilere yönelik içeriklere yer verildi.