Eğil Kaymakamlığı ve Belediyesi, Asurlular zamanında yapıldığı değerlendirilen Asur Kalesi ile Eğil Kalesi Kral Mezarları'nın dünyaya tanıtılması amacıyla harekete geçti.

Çalışmalar kapsamında üç tarafı derin vadilerle çevrili, bir tarafı ise oyularak yekpare kaya üzerine oturtulan tarihi kale ile kral mezarlarının, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması için başvuru yapıldı.

"Bu tarihe tüm insanlar şahitlik edecek"

Eğil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İdris Arslan, Eğil Kalesi ve kral mezarlarının UNESCO süreciyle ilgili çalışma başlatıp Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuru yaptıklarını söyledi.

Çok yönlü bir sürecin işlediğini anlatan Arslan, ilk aşamada tünelleri açığa çıkarmak amacıyla çalışma yaptıklarını söyledi.

"Bu tarihe tüm insanlar şahitlik edecek. Buranın dünyaca tanınmış bir kurum aracılığıyla tanıtımını yapmamız gerektiğini düşündük. Dicle Üniversitesi (DÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yıldız ile bu çalışmayı başlattık. Şu anda geçici listeye başvurularımızı yapmış bulunmaktayız. Umut ediyorum ki Eğil Kalemiz ve kral mezarlarımız yakın zamanda UNESCO'nun Dünya Kültür Mirasları listesine alınmış olacak. Bir, iki ay içerisinde kesin bir netice almış oluruz."

[Fotoğraf: AA]

Kalenin çevresinde Kültür ve Turizm Bakanlığından alınacak izin doğrultusunda kazı çalışması başlatacaklarını bilgisini veren Arslan, şunları söyledi:

"Eğil sadece maneviyatıyla değil, tüm tarihiyle inşallah insanlarımıza 'hoş geldiniz' diyecek ve onları bağrına basacak. UNESCO, dünya çapında kabul görmüş bir kuruluş. O kuruluşun listesinde yer almamız demek, bu kadim tarihin dünya literatürüne girmesi demek. Sadece yurt içi değil yurt dışındaki turistlerimizin de bu coğrafyayı bilmesi bizim için çok önemli."

Eğil'e yıllık 400 bin ziyaretçi

Eğil'in inanç turizmi açısından öneminden bahseden Arslan, ilçenin bundan dolayı çok sayıda ziyaretçiyi ağırladığını anlattı.

"Yıllık 400 bin ziyaretçimiz var. Eğil Kalemizi de inanç turizmi ile bir kompleks, turizm cazibe alanı olarak oluşturmayı planlıyoruz. Bu, bizim için önemli bir çalışma. Aynı zamanda bu çalışmanın çok yönlü ve uzun süreçli bir yol olduğunu düşünüyoruz."

[Fotoğraf: AA]

Asur Kralı 3. Salmanasar'a ait kral figürü ve çivi yazılı kitabe bulundu

DÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Yıldız ise, Eğil Kalesi'nin Diyarbakır'ın en önemli kalelerinden biri olduğunu söyledi.

Tarih kaynaklarına göre kalenin Asur döneminde inşa edildiğini anlatan Yıldız, kalenin üzerinde Asur Kralı 3. Salmanasar'a ait kral figürü ve çivi yazılı kitabe bulunduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Yıldız, Eğil Kalesi'nin özellikle Roma'nın sınır hattı kaleleri içerisinde önemli bir yere sahip olduğunu anlattı.

"Asurlulardan sonra Urartular ve Arşak Krallığı kaleyi kullanmaya devam etmişler. Diyarbakır'ın fethi ile 639 yılında İyaz Bin Ganem komutasındaki ordu Eğil Kalesi'ni de fethederek İslam topraklarına katmıştır. İslam topraklarında özellikle Nisanoğulları döneminde önem arz eden bir kale çünkü Nisanoğulları Diyarbakır'ı başkent olarak kullanan bir devlet. Eğil onların önemli ikinci merkezi. Daha sonra Osmanlılara bağlı bir hükümet olan Eğil beyleri döneminde kale önemini koruyor. Kale Asurlulardan başlayıp günümüze kadar kesintisiz olarak yaşamın devam ettiği yerleşmelerden biri."