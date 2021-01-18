Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak denetim yaptı.

Kontrollerde araç aküsüne bağlı projektör ile yasa dışı kara avcılığı yaptığı öne sürülen 7 avcı yakalandı.

Avcılara 16 bin 74 lira idari ceza uygulanırken, avda kullanılan takozsuz yarı otomatik av tüfeği ile araca el konuldu.