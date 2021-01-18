Haber Giriş: 18 Ocak 2021 Pazartesi 13:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da projektörle yasa dışı ava 16 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA]
Konya'da araç aküsüne bağlı projektörle yasa dışı avlandığı iddia edilen 7 kişiye para cezası uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ortak denetim yaptı.
Kontrollerde araç aküsüne bağlı projektör ile yasa dışı kara avcılığı yaptığı öne sürülen 7 avcı yakalandı.
Avcılara 16 bin 74 lira idari ceza uygulanırken, avda kullanılan takozsuz yarı otomatik av tüfeği ile araca el konuldu.
Etiketler: Kaçak Avcılık
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