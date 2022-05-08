Haber Giriş: 8 Mayıs 2022 Pazar 03:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
İstanbul Valiliği, Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları nedeniyle kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.
Valilikten Trabzonspor'un şampiyonluğu nedeniyle yapılacak kutlamalara ilişkin açıklama yapıldı.
Buna göre, Yenikapı Miting Alanı'nda bugün gerçekleştirilecek Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları kapsamında saat 11.00 itibarıyla program bitimine kadar Namık Kemal Caddesi ve bu caddeye çıkan cadde ve sokaklar, Namık Kemal Caddesi'ne bağlantıya uygun noktalardan geçici olarak trafiğe kapatılacak.
Bu yollara alternatif güzergah olarak Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil ve Atatürk Bulvarı kullanılabilecek.
Etiketler: Trabzonspor İstanbul İstanbul Valiliği
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