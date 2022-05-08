Haber Giriş: 8 Mayıs 2022 Pazar 00:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası
[Fotoğraf: AA]
Anadolu Otoyolu'nun Çayırova kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Otoyolun İstanbul istikameti Şekerpınar mevkisinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan yolculardan İ.Ö.B, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 00:18
- 00:07
- 00:01
- 23:56
- 23:49
Sıradaki Haber
Çatalzeytin'de derelerin suyu yükseldi: 6 köprü yıkıldı, 5 köye ulaşım sağlanamıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz