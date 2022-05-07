Haber Giriş: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 23:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da asayiş uygulaması: Çok sayıda kişi gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da 300 polisin katılımıyla eğlence mekanlarında asayiş uygulaması yapıldı. Küçük yaştakilere alkol satışının engellenmesine yönelik düzenlenen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Asayiş, Kaçakçılık ve Çocuk Şube Müdürlüklerine bağlı 52 ekip, eğlence mekanlarını denetledi.
Denetim kapsamında, çok sayıda kişinin kimlik bilgileri sorgulandı ve kurallara uymadığı belirlenen iş yerleri hakkında yasal işlem yapıldı.
Çeşitli suçlardan aranan çok sayıda kişi de gözaltına alındı.
Etiketler: Polis
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