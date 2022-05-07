Haber Giriş: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 21:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çankırı'da hafif ticari araç ile minibüs çarpıştı: 3 ölü, 12 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde hafif ticari araç ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Salih G. idaresindeki hafif ticari araç, Çörekçiler köyü mevkisinde karşı yönden gelen K.T. yönetimindeki minibüsle çarpıştı.
Salih G. ile Neriman G. kaza yerinde, M.G. de kaldırıldığı Ilgaz Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan 12 kişi ise ambulanslarla Çankırı ve Ilgaz Devlet hastanelerine kaldırıldı.
Minibüs sürücüsü K.T. gözaltına alındı.
Etiketler: Ambulans Çankırı Trafik Kazası
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