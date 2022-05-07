Haber Giriş: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 20:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çöp konteynerini çalan şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Avcılar'da belediyeye ait metal çöp konteynerini çaldığı belirlenen şüpheli yakalandı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ambarlı Mahallesi'nde belediyeye ait metal çöp konteynerinin ''çekçek'' olarak bilinen motosiklete bağlı el arabasına yerleştirilerek çalındığı bilgisi üzerine araştırma yaptı.
Kimlik bilgileri ve bulunduğu yer tespit edilen yabancı uyruklu şüpheli R.A yakalandı.
Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından ''kamu hizmetine tahsis edilmiş eşya üzerinde hırsızlık'' suçundan adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
Etiketler: Hırsızlık
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