İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir kadın motosikletle gelen üç kişinin çöp konteynerini güçlükle kaldırarak el arabasındaki çuvala yerleştirdikten sonra kaçtıklarını söyledi.

Görgü tanığı kadın, bu kişilere `Ne yapıyorsunuz?` diye seslendiğini, bunun üzerine ''Çöp konteynerini ilerideki sokağa götüreceğiz'' yanıtı verdiğini anlattı.

Kadının bu sözleri üzerine ikinci el eşya alım-satışı yaptığı iş yerinin önündeki Avcılar Belediyesi’ne ait iki çöp konteynerinden birinin olmadığını gören Deniz Tekgöz, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Görüntülerde, üç kişinin çöp konteynerini el arabasına yerleştirmeye çalıştığı görüldü.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.