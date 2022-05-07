Haber Giriş: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 14:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kamyon kasasındaki çuvallar yola savruldu
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da trafikte ilerleyen bir kamyonun kasasında kapasite üstü yük taşıdığı görüldü. Kamyonun kasasında bulunan çuvallar fazla yük nedeniyle yola savruldu. O anlar kameraya saniye saniye yansıdı.
Sürücüsünün, kapasitesinin üzerinde yük doldurduğu bir kamyon, Ümraniye Şerifali Mahallesi yan yolda seyir halindeyken kasasında bulunan çuvallar yola savruldu.
Trafiği tehlikeye atan bu görüntüler, kamyonun arkasında seyir halinde olan bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Çuvalların yola savrulması nedeniyle trafik aksarken, diğer sürücüler de korna çalarak bu duruma tepki gösterdi.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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