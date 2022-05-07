Sürücüsünün, kapasitesinin üzerinde yük doldurduğu bir kamyon, Ümraniye Şerifali Mahallesi yan yolda seyir halindeyken kasasında bulunan çuvallar yola savruldu.

Trafiği tehlikeye atan bu görüntüler, kamyonun arkasında seyir halinde olan bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Çuvalların yola savrulması nedeniyle trafik aksarken, diğer sürücüler de korna çalarak bu duruma tepki gösterdi.