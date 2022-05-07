Haber Giriş: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 13:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de traktör devrildi: 1 ölü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İzmir’in Ödemiş ilçesinde traktörün altında kalan 76 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.
İzmir’in Ödemiş ilçesinde bahçesinde traktörle gübreleme çalışması yapan Mahmut Güntekin devrilen traktörünün altında kaldı.
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Güntekin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Etiketler: İş Kazaları Trafik Kazası İzmir
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