Denizli'nin Honaz bir düğünde davetlilerden biri düğünü sosyal medya hesabından canlı paylaşıyordu.

Bu sırada bir kişi elindeki tabancayı havaya ateş açtı. Kısa süre sonra bir başkası da davetlilerin oynadığı sokakta silahını havaya kaldırıp ateş açtı.

Sosyal medyada düğünü izleyen bir kişi jandarmaya olayı ihbar etti.

Düğünde davetlilerin hayatını hiçe sayan 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde biri ruhsatsız 4 tabanca bulundu.

Haklarında "genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem yapılan zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

