Haber Giriş: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 12:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bitlis kırsalında patlayıcı ele geçirildi
Bitlis'in Üçevler köyü kırsalında toprağa gömülü bulunan patlayıcı emniyetli şekilde imha edildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca, istihbarat üzerine düzenlenen operasyonda, Üçevler köyü kırsalında toprağa gömülü 1 kilogram plastik patlayıcı, 10 metre infilaklı fitil, bir kesilmiş roketatar harp başlığı ile 2 boş büyük tüpün ele geçirildiği belirtildi.
Bulunan patlayıcının emniyetli şekilde imha edildiğini kaydedilen açıklamada, "Terörle mücadele operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir." ifadesine yer verildi.
Etiketler: Terör Örgütü Terörle Mücadele Bitlis
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