İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca, istihbarat üzerine düzenlenen operasyonda, Üçevler köyü kırsalında toprağa gömülü 1 kilogram plastik patlayıcı, 10 metre infilaklı fitil, bir kesilmiş roketatar harp başlığı ile 2 boş büyük tüpün ele geçirildiği belirtildi.

Bulunan patlayıcının emniyetli şekilde imha edildiğini kaydedilen açıklamada, "Terörle mücadele operasyonlarına bölge halkımızın da desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde devam edilmektedir." ifadesine yer verildi.