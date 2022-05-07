Yapımına 5 yıl önce başlanan dev proje tamamlandı. Rize-Artvin Havalimanı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in katılımıyla yeni haftada hizmete girecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayı dolayısıyla ara verdiği il ziyaretlerine baba ocağından başlayacak.

Erdoğan, Türkiye'nin deniz dolgusuyla inşa edilen ikinci havalimanının açılışı için 8 ay sonra Rize'ye gidecek.

İlk inişi Erdoğan ve Aliyev yapacak

Havalimanının açılış törenine sadece Erdoğan değil Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de katılacak. Böylece, Pazar ilçesindeki havalimanına ilk inişi Erdoğan ve Aliyev'in uçakları yapacak.

Yılda 3 milyon yolcu kullanacak

Yöresel mimariye uygun olarak inşa edilen Rize-Artvin Havalimanı yılda yaklaşık 3 milyon yolcuya hizmet verecek.

Havalimanı içinde Türk çayının tanıtımının yapılacağı müze ve mini çay fabrikası yer alacak.

14 Mayıs'taki açılış töreninin ardından Rize-Artvin Havalimanı'na seferler başlayacak.