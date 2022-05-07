Bursa'da bir dolandırıcı H.G.'yi arayarak, ''Polisiz, adınız bir dosyada suça karıştı, evdeki altınları inceleyip size geri vereceğiz'' dedi.

Panik yapan H.G. korkarak evinin adresini verdi. Hemen harekete geçen dolandırıcı şahıs, H.G'nin ikametine giderek içinde dolar ve altın bulunan çantayı zorla alarak kaçtı.

Harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, yapılan çalışmalar neticesinde yaklaşık 120 ayrı güvenlik kamerası incelenmesi sonucu şahsın E.B. olduğunu tespit etti.

Şüpheli E.B. polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Gasp ettiği dolar ve altınlarla otomobil ve telefon aldığı tesit edilen E.B. tutuklandı.