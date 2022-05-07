Haber Giriş: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 11:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmit Körfezi turkuaza büründü
[Fotoğraf: AA]
İzmit Körfezi'nde turkuaza dönüşen deniz rengi, deniz uçağı tarafından görüntülendi.
Marmara Denizi'nin doğu ucunda yer alan İzmit Körfezi'nin turkuaza bürünen görüntüsü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait deniz uçağı tarafından görüntülendi.
Renk değişikliği dolayısıyla farklı noktalardan alınan su örneklerinin analiz için TÜBİTAK'a gönderildiği öğrenildi.
Etiketler: Kocaeli Marmara Bölgesi Deniz Kirliliği Tübitak
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