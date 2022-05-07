Haber Giriş: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 11:10Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bursa'da uçak kazasında ölen pilotların son görüntüsü ortaya çıktı
[Fotoğraf: İHA]
Bursa'da 2 hafta önce eğitim uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden iki pilotun son anları havalimanındaki güvenlik kameralarına yansıdı. Tek motorlu uçak havalandıktan dakikalar sonra evlerin arasına düştü, yükselen siyah dumanlar pistten görüldü
Bursa'da 25 Nisan'daki uçak kazasında hayatını kaybeden pilot ve öğrencisinin son görüntüleri ortaya çıktı.
Pilot Furkan Otkun ile öğrenci pilot Murat Avşar 10 dakikalık incelemenin ardından eğitim uçağına bindi.
Yunuseli Havalimanı'ndan kalkan tek motorlu uçak sadece 500 metre ileride irtifa kaybederek evlerin arasına düştü.
Pistte bulunanlar o anları dehşet içinde izledi.
Uçağın düşmesinin ardından patlamalar oldu, yangın çıktı. Siyah dumanlar havalimanından böyle görüldü.
Hayatını kaybeden iki pilottan geri bu görüntüler kaldı.
Etiketler: Bursa Uçak Kazası
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