Adana'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yaptıkları çalışmayla bir kamyonda kaçak ürünlerin bulunduğunu belirledi.

Kamyonu Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda durduran ekipler, yaptıkları aramada 294 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan kamyon sürücüsü emniyete götürüldü.