Haber Giriş: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 10:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da 294 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da durdurulan kamyonda 294 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Adana'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yaptıkları çalışmayla bir kamyonda kaçak ürünlerin bulunduğunu belirledi.
Kamyonu Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda durduran ekipler, yaptıkları aramada 294 bin 950 paket kaçak sigara ele geçirdi.
Gözaltına alınan kamyon sürücüsü emniyete götürüldü.
Etiketler: Adana Kaçakçılık Sigara Tütün
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