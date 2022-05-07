Haber Giriş: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 09:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzinsiz kazı yapan 7 kişi yakalandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Kırklareli'nin Vize ilçesinde izinsiz kazı yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hamidiye ve Balkaya köylerinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, Hamidiye köyü Meleşkoru mevkisinde A.E, M.E, H.E. ve N.E. ile Balkaya yakınlarında G.D, B.D. ve İ.Ç'yi izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere el koydu.
Gözaltına alınan 7 zanlı, işlemler için Vize İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Etiketler: Kaçak Kazı Kırklareli
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