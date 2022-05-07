Haber Giriş: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 11:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da 42 tarihi eser ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir otomobilde tarihi eser olduğu değerlendirilen 42 obje ele geçirildi.
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde emniyet ekipleri, yaptığı çalışmanın ardından ilçe merkezinde bir otomobili durdurdu.
Araçtaki aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 42 obje ile 3 dedektör bulundu.
Olayla ilgili 3 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Etiketler: Tekirdağ Tarihi Eser
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