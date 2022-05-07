Adana'da Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törende, saygı duruşu ardından şehit Muharrem Efendi Dündar'ın öz geçmişi okundu.

İl Müftü Yardımcısı Mekki Solmaz tarafından dua edilmesinin ardından, Dündar'ın cenazesi memleketi Yozgat'a uğurlandı.

Törene, şehidin yakınları, Adana Valisi Süleyman Elban, 6. Kolordu Komutan Yardımcısı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsmet Yüksel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, milletvekilleri ve diğer ilgililer katıldı.,