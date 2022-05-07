Haber Giriş: 7 Mayıs 2022 Cumartesi 13:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trafik kazasında şehit olan asker için tören düzenlendi
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille askeri aracın çarpışması sonucu yaralanan ve yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar için tören düzenlendi.
Adana'da Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törende, saygı duruşu ardından şehit Muharrem Efendi Dündar'ın öz geçmişi okundu.
İl Müftü Yardımcısı Mekki Solmaz tarafından dua edilmesinin ardından, Dündar'ın cenazesi memleketi Yozgat'a uğurlandı.
Törene, şehidin yakınları, Adana Valisi Süleyman Elban, 6. Kolordu Komutan Yardımcısı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili İsmet Yüksel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, milletvekilleri ve diğer ilgililer katıldı.,
Etiketler: Adana Şehit Trafik Kazası
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